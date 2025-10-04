Serie A Femminile Sassuolo-Juventus 0-0 Esordio a reti inviolate | gli highlights
È cominciata con un pareggio la nuova avventura in Serie A della Juventus Women, che al “Ricci” di Sassuolo chiude sullo 0-0 una gara dominata sul piano del gioco ma senza la zampata vincente. Una prestazione solida, intensa e ricca di spunti positivi, segno che la squadra di Canzi è già sulla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: serie - femminile
Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights
Arriva Vero Bouquete, il Como 1907 femminile punta alla serie A
Volley femminile, la Libertas inizia la rivoluzione in vista della serie B1
Ecco il programma della 3° Giornata della Serie A Femminile Tesys 2025-26, con una sola gara in anticipo oggi nella giornata di sabato. Okasa Falconara impegnata domani alle 17.30 al Pala Badiali contro il Cagliari C5. Tutte, ma proprio tutte, le gare - facebook.com Vai su Facebook
.@SerieA_Women confermata La massima serie femminile italiana sarà presente su licenza in #FM26 - X Vai su X
Serie A Femminile, Sassuolo-Juventus 0-0. Esordio a reti inviolate: gli highlights - È cominciata con un pareggio la nuova avventura in Serie A della Juventus Women, che al “Ricci” di Sassuolo chiude sullo 0- Come scrive torinotoday.it
Women, Juventus fermata dal Sassuolo: pareggio senza gol al debutto in campionato - La Serie A femminile 2025/26 si apre con un pareggio senza reti per la Juventus Women di Massimiliano Canzi. Si legge su tuttosport.com