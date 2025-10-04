Serie A Femminile Sassuolo-Juventus 0-0 Esordio a reti inviolate | gli highlights
È cominciata con un pareggio la nuova avventura in Serie A della Juventus Women, che al “Ricci” di Sassuolo chiude sullo 0-0 una gara dominata sul piano del gioco ma senza la zampata vincente. Una prestazione solida, intensa e ricca di spunti positivi, segno che la squadra di Canzi è già sulla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: serie - femminile
Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights
Arriva Vero Bouquete, il Como 1907 femminile punta alla serie A
Volley femminile, la Libertas inizia la rivoluzione in vista della serie B1
Nella Serie A femminile di calcio c’è solo un’allenatrice - X Vai su X
- Serie B Femminile 2025/26: Questo pomeriggio il Verona sfiderà il Venezia all'Olivieri - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile Vai su Facebook
Calcio femminile, Juventus fermata dal Sassuolo nel 1° turno di Serie A. Vincono Roma e Inter - Andato in archivio il sabato del primo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2025- Segnala oasport.it
Serie A Femminile, Sassuolo-Juventus 0-0. Esordio a reti inviolate: gli highlights - È cominciata con un pareggio la nuova avventura in Serie A della Juventus Women, che al “Ricci” di Sassuolo chiude sullo 0- Come scrive torinotoday.it