Serie A alle 15 Lazio-Torino e Parma-Lecce | le formazioni ufficiali
Prosegue la sesta giornata di Serie A dopo l’anticipo del venerdì tra Verona e Sassuolo. Dalle 15:00 Lazio-Torino e Parma-Lecce. Serie A no stop in questo weekend per poi fermarsi in vista della sosta internazionale. Sesto turno di campionato che vedrà in scena alcuna big match come quelli tra Fiorentina e Roma e quello di cartello Juventus-Milan, che vedrà il ritorno a Torino di Allegri. Per il momento, però, il focus è tutto sul match delle 15:00 di oggi, sabato 4 ottobre. Riflettori sulla sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Marco Baroni. Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino e Parma-Lecce. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: serie - lazio
Serie A, la Lazio si impone a Marassi: 3 a 0 contro il Genoa
La Lazio cede Floriani Mussolini: il pronipote del Duce giocherà in Serie A
Club Arezzo pronto per la Serie B: sfida nel Girone E con Toscana, Umbria e Lazio
Lazio-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Quando si gioca Lazio - Torino? - Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Secondo sport.virgilio.it
Lazio-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Emergenza per Sarri, costretto a rinunciare anche a Zaccagni per un affaticamento muscolare: al suo posto c'è Pedro. Si legge su sport.sky.it