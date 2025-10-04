Serie A alle 15 Lazio-Torino e Parma-Lecce | le formazioni ufficiali

Prosegue la sesta giornata di Serie A dopo l’anticipo del venerdì tra Verona e Sassuolo. Dalle 15:00 Lazio-Torino e Parma-Lecce. Serie A no stop in questo weekend per poi fermarsi in vista della sosta internazionale. Sesto turno di campionato che vedrà in scena alcuna big match come quelli tra Fiorentina e Roma e quello di cartello Juventus-Milan, che vedrà il ritorno a Torino di Allegri. Per il momento, però, il focus è tutto sul match delle 15:00 di oggi, sabato 4 ottobre. Riflettori sulla sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Marco Baroni. Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino e Parma-Lecce. 🔗 Leggi su Sportface.it