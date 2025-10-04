Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Venerdi 3 Ottobre alle 20:45 VERONA - SASSUOLO Sabato 4 Ottobre alle 20:45 ATALANTA - COMO Domenica 5 Ottobre alle 18:00 NAPOLI - GENOAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH . 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

