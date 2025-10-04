Arriva dal 10 ottobre in libreria e fumetteria DRAGONERO. IL RISVEGLIO DEL RINNEGATO, l’indimenticabile racconto firmato da Stefano Vietti che torna in una nuova edizione deluxe, arricchita dall’inedita colorazione di Alessandra Baccaglini. Uno dei sette draghi rinnegati rimasti nell’Erondár improvvisamente si desta, portando morte e distruzione. Soltanto Ian Aranill, ultimo discendente di un’antica casata di Varliedarto, gli Uccisori di Draghi, è in grado di fermarne la furia devastatrice, ma a quale prezzo? I disegni sono di Alessandro Bignamini e Riccardo Crosa, che firma anche la copertina. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DRAGONERO. IL RISVEGLIO DEL RINNEGATO”