Sergio Bonelli Editore presenta DRAGONERO IL RISVEGLIO DEL RINNEGATO

Nerdpool.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva  dal 10 ottobre  in libreria e fumetteria  DRAGONERO. IL RISVEGLIO DEL RINNEGATO, l’indimenticabile racconto firmato da  Stefano Vietti  che torna in una nuova  edizione deluxe, arricchita dall’inedita colorazione di  Alessandra Baccaglini. Uno dei sette draghi rinnegati rimasti nell’Erondár improvvisamente si desta, portando morte e distruzione. Soltanto Ian Aranill, ultimo discendente di un’antica casata di Varliedarto, gli Uccisori di Draghi, è in grado di fermarne la furia devastatrice, ma a quale prezzo? I disegni sono di  Alessandro Bignamini  e  Riccardo Crosa, che firma anche la copertina. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

sergio bonelli editore presenta dragonero il risveglio del rinnegato

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DRAGONERO. IL RISVEGLIO DEL RINNEGATO”

In questa notizia si parla di: sergio - bonelli

Sergio Bonelli Editore presenta “NERO. VOLUME VIII – LA CASA DORATA”

Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. FURIE ROSSE”

Sergio Bonelli Editore: bilancio 2024 tra crescita dei ricavi, trasformazione multicanale e nuove sf

Daryl Zed: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume! - Sergio Bonelli Editore espande sempre di più l’universo generato dalla penna di Tiziano Sclavi, con il secondo volume di Daryl Zed. Lo riporta tomshw.it

sergio bonelli editore presentaLe novità SBE in libreria questa settimana - Dal 3 ottobre 2025 SBE porta in libreria il volume conclusivo della serie francese Nottingham e una nuova artist edition di Senzanima. Secondo lospaziobianco.it

Cerca Video su questo argomento: Sergio Bonelli Editore Presenta