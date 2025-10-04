Sergio Bonelli Editore presenta DRAGONERO IL RISVEGLIO DEL RINNEGATO
Arriva dal 10 ottobre in libreria e fumetteria DRAGONERO. IL RISVEGLIO DEL RINNEGATO, l’indimenticabile racconto firmato da Stefano Vietti che torna in una nuova edizione deluxe, arricchita dall’inedita colorazione di Alessandra Baccaglini. Uno dei sette draghi rinnegati rimasti nell’Erondár improvvisamente si desta, portando morte e distruzione. Soltanto Ian Aranill, ultimo discendente di un’antica casata di Varliedarto, gli Uccisori di Draghi, è in grado di fermarne la furia devastatrice, ma a quale prezzo? I disegni sono di Alessandro Bignamini e Riccardo Crosa, che firma anche la copertina. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: sergio - bonelli
Sergio Bonelli Editore presenta “NERO. VOLUME VIII – LA CASA DORATA”
Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. FURIE ROSSE”
Sergio Bonelli Editore: bilancio 2024 tra crescita dei ricavi, trasformazione multicanale e nuove sf
A Lucca Comics & Games 2025 Sergio Bonelli presenterà quattro albi speciali con copertina vellutata ("floccata", in gergo tessile), quattro edizioni variant di Tex, Dylan Dog, Zagor e Dragonero (in particolare gli albi Tex 781, Dylan Dog 470 BIS, Zagor 724, Dr - facebook.com Vai su Facebook
Sergio Bonelli e Antonio Serra davanti a una gigantografia di Nathan Never: una scena ferma nel tempo, un pezzo di storia del fumetto italiano. ? - X Vai su X
Daryl Zed: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume! - Sergio Bonelli Editore espande sempre di più l’universo generato dalla penna di Tiziano Sclavi, con il secondo volume di Daryl Zed. Lo riporta tomshw.it
Le novità SBE in libreria questa settimana - Dal 3 ottobre 2025 SBE porta in libreria il volume conclusivo della serie francese Nottingham e una nuova artist edition di Senzanima. Secondo lospaziobianco.it