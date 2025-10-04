"Dopo le regionali il baricentro politico si è spostato da Pesaro alle Vallate del Metauro e del Cesano". Il sindaco Luca Serfilippi si candida ad accompagnare il nuovo processo politico e a far assumere a Fano il ruolo di guida sul futuro dei servizi pubblici locali e delle scelte territoriali. "Ruolo – chiarisce – che il capoluogo, come riconosciuto dallo stesso sindaco Andrea Biancani, non è più in grado di svolgere. Pesaro paga il prezzo di aver lavorato molto per sé e poco per il territorio. I risultati elettorali parlano chiaro: Ricci ha vinto solo a Pesaro e nel comune di Vallefoglia del sindaco Palmiro Ucchielli, non nel resto della provincia, che si è sentita abbandonata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serfilippi, attacco a Pesaro: "Finita l’egemonia"