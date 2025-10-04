Sequestrare gli asset russi in Europa? Una lama a doppio taglio e la Ue prende tempo
L’Unione Europea sta valutando il sequestro degli asset sovrani russi, congelati dopo l’invasione dell’Ucraina, per finanziare il sostegno militare a Kiev. La proposta emersa al recente summit di Copenaghen ha però avuto la natura della montagna che partorisce il topolino. E ora l’Ue pondera costi e benefici della difficile situazione in cui si ritrova. Tanto che, nota Politico.eu, i tre Paesi comunitari del G7, Italia, Germania e Francia, stanno cercando di assicurarsi che mosse simili siano presi dagli altri grandi dell’Occidente qualora Bruxelles decidesse di procedere. Pressing su Usa e Giappone per non andare da soli. 🔗 Leggi su It.insideover.com
