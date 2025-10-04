Selvaggia Lucarelli assente a Ballando con le Stelle | ecco cosa è successo

Jumptheshark.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

incidenti e imprevisti durante la trasmissione di “Ballando con le Stelle”. Durante la puntata del 4 ottobre 2025 di “Ballando con le Stelle”, uno degli eventi più discussi è stato l’assenza temporanea di una delle giurate più note, Selvaggia Lucarelli. La conduttrice, Milly Carlucci, ha aperto la serata presentando gli ospiti e i concorrenti, ma subito si è notato un momento di sorpresa in studio. ritardo e battuta ironica della giurata. Al momento di chiamare in causa la giurata, il suo posto era ancora vuoto. Questa assenza improvvisa ha generato curiosità tra pubblico e colleghi. Dopo alcuni minuti di attesa, Selvaggia Lucarelli è entrata in scena con una battuta che ha immediatamente alleggerito l’atmosfera: “Mi erano cadute le ciglia”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

selvaggia lucarelli assente a ballando con le stelle ecco cosa 232 successo

© Jumptheshark.it - Selvaggia Lucarelli assente a Ballando con le Stelle: ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: selvaggia - lucarelli

Ballando con le stelle: signora Coriandoli nel cast, maxi offerta a Cruciani per sfidare Selvaggia Lucarelli: la risposta

L’analisi di Selvaggia Lucarelli su Barbara D’Urso è spietata ma perfetta: ecco le sue parole

Meno male che Selvaggia Lucarelli c’è: ecco come ha massacrato Fabrizio Corona

selvaggia lucarelli assente ballando‘Vaffa’ in diretta: ecco cosa pensa davvero Selvaggia Lucarelli della D’Urso - Tra i momenti più attesi della prima puntata di Ballando con le stelle 2025 c’è stato senza dubbio il ritorno televisivo di Barbara D’Urso. quilink.it scrive

selvaggia lucarelli assente ballandoSelvaggia Lucarelli spiazza: il commento su De Martino e la guerra degli ascolti - Mai banale e sempre pungente, Selvaggia Lucarelli ha commentato la battaglia tra Rai e Mediaset in termini di ascolti tv. Lo riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Selvaggia Lucarelli Assente Ballando