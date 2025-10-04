incidenti e imprevisti durante la trasmissione di “Ballando con le Stelle”. Durante la puntata del 4 ottobre 2025 di “Ballando con le Stelle”, uno degli eventi più discussi è stato l’assenza temporanea di una delle giurate più note, Selvaggia Lucarelli. La conduttrice, Milly Carlucci, ha aperto la serata presentando gli ospiti e i concorrenti, ma subito si è notato un momento di sorpresa in studio. ritardo e battuta ironica della giurata. Al momento di chiamare in causa la giurata, il suo posto era ancora vuoto. Questa assenza improvvisa ha generato curiosità tra pubblico e colleghi. Dopo alcuni minuti di attesa, Selvaggia Lucarelli è entrata in scena con una battuta che ha immediatamente alleggerito l’atmosfera: “Mi erano cadute le ciglia”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Selvaggia Lucarelli assente a Ballando con le Stelle: ecco cosa è successo