Gemini Mestre 78 Sella Cento 70 GEMINI: Curry 16, Galmarini 9, Aromando 17, Valsecchi 3, Bechi, Boussounka 7, Bonacini 9, Giordano 15, Porcu 2. All. Ferrari SELLA CENTO: Berdini 8, Tanfoglio, Conti 2, Montano, Devoe 19, Davis 17, Fall 7, Tiberti 15, Moretti 2, Scarponi. All. Di Paolantonio Parziali: 14-22, 38-41, 63-60 Arbitri: Bartoli, Roiaz e Morassutti Una serata da dimenticare. La Sella torna da Mestre con la sconfitta che non si aspettava, dopo un brutto secondo tempo, giocato contro una neopromossa che era anche priva dell’ala americana Stewart, ma che alla fine, attaccata al talentuoso Curry e al suo gruppo italiano, ha avuto la meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella Cento, serata da dimenticare a Mestre. Dopo l’intervallo è una resa inaspettata