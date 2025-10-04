Sei liste per Antonio Decaro | i nomi dei candidati di Foggia e provincia e gli ultimi nodi da sciogliere

Pallottoliere alla mano, i candidati del centrosinistra al Consiglio regionale, o aspiranti tali, si preoccupano solo di contare quanti seggi potrebbero scattare in ogni lista provinciale e i voti necessari per assicurarsi un posto in via Gentile. Un centrodestra impreparato corrobora la fantasia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Antonio Tajani ad Ancona per presentare le liste di Forza Italia: «Zes e Zls fortemente volute» (VIDEO)

La caratura delle liste del Pd con il nodo Brindisi e la possibile sesta lista del campo largo con Antonio Decaro illuminano con uno sciame di spunte Whatsapp gli smartphone dei dirigenti del centrosinistra. Ieri il deputato bares - facebook.com Vai su Facebook

In Puglia Decaro si muove già da governatore-costituzionalista - L’eurodeputato dem, in versione Zagrebelsky, detta la linea al Consiglio uscente e chiede l’approvazione del bilancio 2025 e la modifica della legge regionale sul numero degli eletti per introdurre al ... Secondo ilfoglio.it

Decaro, maratona tra le sei province: “Mi voglio prendere cura di tutta la Puglia” - Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione inaugura i primi comitati, da Ginosa a Oria, da Cursi a Bari, da Andria e Cerignola: “Dobbiamo ridurre i divari con gli altri e tra noi” ... Si legge su lecceprima.it