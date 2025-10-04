Sei di passaggio? Scatta la multa | una clamorosa decisione che cambia tutto

Sta mietendo vittime su vittime una scelta fatta da una città che sta incassando milioni per le sanzioni che sta infliggendo Un’iniziativa che sta facendo discutere parecchio anzi, per l’esattezza arrabbiare. Ci sono diverse persone che proprio non capiscono i motivi della decisione di un comune di multare le macchine delle persone che decidono di stare poco tempo in un posto. Una cosa strana, paradossale, ma è quello che sta succedendo. (Ansa Foto) Cityumors.it Una scelta da parte di una città in Svizzera, il comune di Birsfelden, nel Canton Basilea Campagna, che ha deciso di introdurre un modo per far diminuire il traffico, dicono loro, ma quello che sta accadendo è incredibile perché da quando c’è questa situazione, ovvero chi è di passaggio e sosta la macchina per meno di 15 minuti viene sanzionato pesantemente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

