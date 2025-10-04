Seguire la televisione è una consolazione Se è così la tv realizza la sua missione

Ciao Cate, buon pomeriggio. Sono un ragazzo disabile calabrese della provincia di Cosenza e ti scrivo questa mail non per un consiglio o per un dubbio “da risolvere”, ma piuttosto per farti sapere che sono da tempo un tuo grandissimo fan e che perciò seguo sempre tutti i tuoi programmi e ora ovviamente seguo ogni giorno in televisione “La volta buona“ con grandissimo affetto per te, perciò ti seguo anche sui tuoi social. (Tra l’altro mi prenoto ogni giorno per giocare con te, nei due anni precedenti sono stato estratto e anche se non ho vinto nulla, sono stato felicissimo di giocare con te). Sei la mia conduttrice preferita e ci tengo tanto a ringraziarti davvero di cuore perché la tua televisione pulita e garbata è divertente, ma a tratti fa anche riflettere e commuovere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

