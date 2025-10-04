Segue in bici una minore che fa jogging poi tenta di violentarla | arrestato dopo 2 mesi un 21enne nel Senese
Segue in bici una minore che fa jogging, poi tenta di violentarla: arrestato dopo 2 mesi un 21enne nel Senese - È stato arrestato dopo 2 mesi un 21enne che a fine luglio 2025 aveva tentato di violentare una ragazzina di 17 anni nel Senese ... Come scrive fanpage.it
Minore in bici travolto da auto su strisce pedonali, è grave - Un minore è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava con la bici la strada sulle strisce pedonali. Da ansa.it