Segue in bici una minore che fa jogging poi tenta di violentarla | arrestato dopo 2 mesi un 21enne nel Senese

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato dopo 2 mesi un 21enne che a fine luglio 2025 aveva tentato di violentare una ragazzina di 17 anni nel Senese. La ragazza stava facendo jogging quando è stata aggredita dal giovane. Riuscita a divincolarsi, ha denunciato il tutto alle autorità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: segue - bici

segue bici minore faSegue in bici una minore che fa jogging, poi tenta di violentarla: arrestato dopo 2 mesi un 21enne nel Senese - È stato arrestato dopo 2 mesi un 21enne che a fine luglio 2025 aveva tentato di violentare una ragazzina di 17 anni nel Senese ... Come scrive fanpage.it

Minore in bici travolto da auto su strisce pedonali, è grave - Un minore è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava con la bici la strada sulle strisce pedonali. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Segue Bici Minore Fa