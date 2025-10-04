Fujifilm ha inaugurato i nuovi spazi della sede italiana all’interno del Segreen Business Park, moderno centro direzionale alle porte di Milano. L’evento si è svolto alla presenza di Masataka Akiyama, presidente e managing director di Fujifilm Europe GmbH – alla sua prima visita ufficiale in Italia dopo la nomina dello scorso giugno – insieme a Keita Yamamuro e a Kai Fukuzawa. Il trasferimento rappresenta non solo un cambio di sede, ma anche un’evoluzione culturale per l’azienda. La nuova “casa“ di Fujifilm è stata progettata a partire dall’ascolto dei dipendenti, coinvolti attraverso survey e focus group. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segreen Business Park a Segrate. Qui anche la nuova casa di Fujifilm con aree pensate per “concentrarsi”