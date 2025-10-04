Seconde case abusive | via agli abbattimenti di 40 immobili

Latinatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vasta operazione di demolizione di fabbricati abusivi è iniziata a Fondi, alla presenza della polizia, dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale e della Croce rossa. Si tratta di 40 “seconde caseabusive che erano state costruite nella zona di Borgo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

