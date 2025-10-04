Seconda giornata Eurolega basket 2025 26 | Bologna sconfitta a Valencia
Si materializza a Valencia la prima sconfitta continentale della stagione per la Virtus Bologna che, nella seconda giornata Eurolega Basket 202526, viene travolta per 103-94. I felsinei rimangono in partita fino all’ultimo quarto, quando gli spagnoli piazzano un parziale di 17-4 che si rivela decisivo per la loro vittoria. SECONDA GIORNATA EUROLEGA BASKET 202526: VALENCIA-VIRTUS BOLOGNA 103-94 Le V nere si addormentano nel momento decisivo del match e tornano a casa con la prima sconfitta continentale. I campioni d’Italia restano a contatto con gli spagnoli fino all’ultimo atto conclusivo, malgrado siano stati sempre costretti ad inseguire. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
