Seconda giornata Eurolega basket 2025 26 | Bologna sconfitta a Valencia

Sport.periodicodaily.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si materializza a Valencia la prima sconfitta continentale della stagione per la Virtus Bologna che, nella seconda giornata Eurolega Basket 202526, viene travolta per 103-94. I felsinei rimangono in partita fino all’ultimo quarto, quando gli spagnoli piazzano un parziale di 17-4 che si rivela decisivo per la loro vittoria. SECONDA GIORNATA EUROLEGA BASKET 202526: VALENCIA-VIRTUS BOLOGNA 103-94 Le V nere si addormentano nel momento decisivo del match e tornano a casa con la prima sconfitta continentale. I campioni d’Italia restano a contatto con gli spagnoli fino all’ultimo atto conclusivo, malgrado siano stati sempre costretti ad inseguire. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

seconda giornata eurolega basket 2025 26 bologna sconfitta a valencia

© Sport.periodicodaily.com - Seconda giornata Eurolega basket 2025/26: Bologna sconfitta a Valencia

In questa notizia si parla di: seconda - giornata

Al via la seconda giornata di lavori a Bari per “La Ripartenza, liberi di pensare” di Nicola Porro

CortoCircuito Film Festival Milano: la seconda e ultima giornata

Pallanuoto, Mondiali 2025: risultati e classifiche della seconda giornata. La Croazia supera il Montenegro

seconda giornata eurolega basketPronostico Valencia-Virtus Bologna 3 Ottobre 2025: 2ª Giornata Eurolega - Venerdì 3 ottobre si gioca la seconda giornata dell'Eurolega 2025/2026 di Basket: quote e pronostico Valencia- Si legge su bottadiculo.it

seconda giornata eurolega basketPronostico Panathinaikos-Barcellona 3 Ottobre 2025: 2ª Giornata Eurolega - Venerdì 3 ottobre si gioca la seconda giornata dell'Eurolega 2025/2026 di Basket: quote e pronostico Panathinaikos- Riporta bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Seconda Giornata Eurolega Basket