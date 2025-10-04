Sean Diddy Combs gli avvocati del rapper condannato | Presenteremo ricorso

Lapresse.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sean Diddy Combs è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole a luglio di reati legati alla prostituzione. “Giornata davvero brutta. Ora c’è una persona in custodia cautelare per 50 mesi”, ha detto l’avvocato del rapper e produttore discografico, Brian Steel, fuori dal tribunale di New York. “ Abbiamo intenzione di presentare ricorso “, ha aggiunto l’altro legale della difesa Marc Agnifilo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sean diddy combs gli avvocati del rapper condannato presenteremo ricorso

© Lapresse.it - Sean Diddy Combs, gli avvocati del rapper condannato: "Presenteremo ricorso"

In questa notizia si parla di: sean - diddy

Sean Diddy Combs potrebbe essere graziato da Trump ma intanto chiede la libertà su cauzione di 50 milioni

Sean ‘Diddy’ Combs chiede la libertà su cauzione da 50 milioni di dollari

L’ex di Sean 'Diddy' Combs lo difende: “Non è un pericolo per la comunità”

sean diddy combs avvocatiSean “Diddy” Combs condannato a 4 anni di carcere - Il rapper sconterà 50 mesi in prigione per l'accusa di abusi sessuali e sfruttamento, ora la difesa punterà sul ricorso e la grazia del presidente Donald Trump ... Riporta rollingstone.it

sean diddy combs avvocatiProcesso Sean "Diddy" Combs, arriva la condanna a oltre 4 anni di carcere - hop Sean 'Diddy' Combs è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione nel processo che lo vedeva imputato per reati legati alla prostituzione. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sean Diddy Combs Avvocati