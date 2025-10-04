Sean Diddy Combs gli avvocati del rapper condannato | Presenteremo ricorso

Sean Diddy Combs è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole a luglio di reati legati alla prostituzione. “Giornata davvero brutta. Ora c’è una persona in custodia cautelare per 50 mesi”, ha detto l’avvocato del rapper e produttore discografico, Brian Steel, fuori dal tribunale di New York. “ Abbiamo intenzione di presentare ricorso “, ha aggiunto l’altro legale della difesa Marc Agnifilo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

