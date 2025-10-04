Sean ‘Diddy’ Combs è stato condannato a più di quattro anni di prigione
Il magnate dell’hip-hop Sean “Diddy” Combs è stato condannato venerdì a più di quattro anni di prigione, dopo essere stato riconosciuto colpevole di reati legati alla prostituzione che coinvolgono le sue due ex fidanzate. Gli avvocati di Combs hanno chiesto una condanna a 14 mesi, affermando che il loro cliente si è riabilitato dopo aver scontato 13 mesi in una prigione di New York, ma i pubblici ministeri avrebbero voluto 11 anni, citando i suoi precedenti di violenza domestica. A luglio Combs era stato giudicato colpevole di trasporto finalizzato alla prostituzione, ossia di aver organizzato e agevolato il trasferimento di sex worker per farli partecipare ai freak off, orge che organizzava in vari hotel in giro per il mondo, in violazione delle leggi federali contro lo sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sean - diddy
Sean Diddy Combs potrebbe essere graziato da Trump ma intanto chiede la libertà su cauzione di 50 milioni
Sean ‘Diddy’ Combs chiede la libertà su cauzione da 50 milioni di dollari
L’ex di Sean 'Diddy' Combs lo difende: “Non è un pericolo per la comunità”
Sean "Diddy" Combs condannato a oltre quattro anni di carcere #seancombs #condanna #3ottobre - X Vai su X
Corriere della Sera. . Sean «Diddy» Combs è stato condannato dal tribunale di New York a quattro anni e due mesi per reati legati alla prostituzione. Prma della sentenza aveva scritto al giudice Arun Subramanian per chiedere clemenza, dicendo: «La vecchi - facebook.com Vai su Facebook
Sean Combs, il processo a luci rosse verso il finale - I procuratori federali e gli avvocati della difesa hanno concluso gli interrogatori dei testimoni e ... ansa.it scrive
Si apre il processo contro Sean "Diddy" Combs con la selezione della giuria - Con la selezione della giuria sta per iniziare il processo per abusi sessuali a Sean "Diddy" Combs a New York. Da tgcom24.mediaset.it