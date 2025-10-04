Sean ‘Diddy’ Combs è stato condannato a più di quattro anni di prigione

Il magnate dell’hip-hop Sean “Diddy” Combs è stato condannato venerdì a più di quattro anni di prigione, dopo essere stato riconosciuto colpevole di reati legati alla prostituzione che coinvolgono le sue due ex fidanzate. Gli avvocati di Combs hanno chiesto una condanna a 14 mesi, affermando che il loro cliente si è riabilitato dopo aver scontato 13 mesi in una prigione di New York, ma i pubblici ministeri avrebbero voluto 11 anni, citando i suoi precedenti di violenza domestica. A luglio Combs era stato giudicato colpevole di trasporto finalizzato alla prostituzione, ossia di aver organizzato e agevolato il trasferimento di sex worker per farli partecipare ai freak off, orge che organizzava in vari hotel in giro per il mondo, in violazione delle leggi federali contro lo sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

