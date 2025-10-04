Sean Diddy Combs è stato condannato a 50 mesi di carcere per reati legati alla prostituzione
Assolto dalle accuse più gravi, il produttore musicale e star dell'hip hop dovrà restare in carcere per più di quattro anni. L'accusa aveva chiesto che scontasse almeno dieci anni.
Sean Diddy Combs potrebbe essere graziato da Trump ma intanto chiede la libertà su cauzione di 50 milioni
Sean ‘Diddy’ Combs chiede la libertà su cauzione da 50 milioni di dollari
L’ex di Sean 'Diddy' Combs lo difende: “Non è un pericolo per la comunità”
