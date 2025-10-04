Sean Diddy Combs condannato a quattro anni e due mesi | il giudice Subramanian parla di offese gravi e impone multa e libertà vigilata
Sean “Diddy” Combs è stato condannato a 50 mesi di prigione da un tribunale federale di New York per trasporto di persone a fini di prostituzione. Il giudice Arun Subramanian ha definito i fatti « gravi offese di carattere sessuale che hanno irreparabilmente danneggiato due donne», spiegando che una pena significativa è necessaria «per mandare un messaggio» tanto agli autori di abusi quanto alle vittime. Indice. La sentenza: Sean Diddy Combs condannato a 50 mesi, multa e libertà vigilata. I capi di imputazione e le richieste delle parti. Le dichiarazioni in aula: le scuse di Combs. Cosa succede adesso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Un giudice di New York ha condannato Sean "Diddy" Combs a 50 mesi, oltre quattro anni di prigione, per "gravi offese di carattere sessuale che hanno irreparabilmente danneggiato due donne". Il giudice Arun Subramanian ha spiegato che una condanna
