Sean Diddy Combs condannato a quattro anni e due mesi | il giudice Subramanian parla di offese gravi e impone multa e libertà vigilata

SeanDiddyCombs è stato condannato a 50 mesi di prigione da un tribunale federale di New York per trasporto di persone a fini di prostituzione. Il giudice Arun Subramanian ha definito i fatti « gravi offese di carattere sessuale che hanno irreparabilmente danneggiato due donne», spiegando che una pena significativa è necessaria «per mandare un messaggio» tanto agli autori di abusi quanto alle vittime. Indice. La sentenza: Sean Diddy Combs condannato a 50 mesi, multa e libertà vigilata. I capi di imputazione e le richieste delle parti. Le dichiarazioni in aula: le scuse di Combs. Cosa succede adesso. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

