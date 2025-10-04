Sean ‘Diddy’ Combs condannato a 4 anni di carcere | alla lettura della sentenza il produttore e rapper ha reagito così

Per Sean ‘Diddy’ Combs non rimane che la grazia da lui chiesa al presidente Donald Trump: solo quella potrà evitargli i quattro anni di prigione ai quali è stato condannato insieme a 500 mila dollari di multa per reati legati alla prostituzione. A luglio era stato assolto dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere e giudicato colpevole di due capi di imputazione legati alla prostituzione, ciascuno dei quali prevedeva una pena massima di 10 anni. E ieri 3 ottobre la condanna a quattro anni con la difesa che aveva chiesto non più di 14 mesi e l’accusa almeno undici anni. Il produttore e rapper, 55 anni, come riporta il Daily Mail ha chinato la testa mentre il giudice Arun Subramanian pronunciava la sentenza in un’aula del tribunale di Manhattan, mentre i suou familiari presenti in aula piangevano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

