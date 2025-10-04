Sean Diddy Combs condannato | 50 mesi di carcere e la fine di un impero

Panorama.it | 4 ott 2025

SeanDiddyCombs non è più l’icona scintillante che ha ridisegnato l’hip hop trasformandolo in business planetario. Oggi è un uomo condannato: 50 mesi di carcere, mezzo milione di dollari di multa e cinque anni di libertà vigilata. Un verdetto che arriva dopo che la giuria, a luglio, lo aveva riconosciuto colpevole di due capi d’imputazione per trasporto di persone a fini di prostituzione. Niente “sex trafficking” né “racketeering”: su quei capi l’assoluzione è stata piena. Ma il Mann Act — la legge federale che punisce chi sposta persone tra stati con scopi sessuali illeciti — è stato sufficiente per inchiodare l’ex re di Bad Boy Records. 🔗 Leggi su Panorama.it

