Sean Diddy Combs condannato | 50 mesi di carcere e la fine di un impero
Sean “Diddy” Combs non è più l’icona scintillante che ha ridisegnato l’hip hop trasformandolo in business planetario. Oggi è un uomo condannato: 50 mesi di carcere, mezzo milione di dollari di multa e cinque anni di libertà vigilata. Un verdetto che arriva dopo che la giuria, a luglio, lo aveva riconosciuto colpevole di due capi d’imputazione per trasporto di persone a fini di prostituzione. Niente “sex trafficking” né “racketeering”: su quei capi l’assoluzione è stata piena. Ma il Mann Act — la legge federale che punisce chi sposta persone tra stati con scopi sessuali illeciti — è stato sufficiente per inchiodare l’ex re di Bad Boy Records. 🔗 Leggi su Panorama.it
Sean Diddy Combs potrebbe essere graziato da Trump ma intanto chiede la libertà su cauzione di 50 milioni
Sean 'Diddy' Combs chiede la libertà su cauzione da 50 milioni di dollari
L'ex di Sean 'Diddy' Combs lo difende: "Non è un pericolo per la comunità"
