Sean ‘Diddy’ Combs condannato | 4 anni di carcere e una multa da mezzo milione di dollari per l’ex re dell’hip hop
New York, 4 ottobre 2025 – Quattro anni e due mesi di carcere. È questa la condanna che dovrà scontare Sean 'Diddy' Combs per reati legati alla prostituzione. Ma non solo. Il rapper e produttore dovrà pagare anche una multa di mezzo milione di dollari secondo la sentenza pronunciata dal giudice Arun Subramanian, nel tribunale della corte del distretto meridionale di New York. "Una sentenza pesante che rispecchia la gravità dei suoi crimini e della sua condotta", ha detto il giudice rivolgendosi al 55enne imputato conosciuto anche con il nome di Puff Daddy e P.Diddy. A questo punto solo solo la grazia da lui implorata al presidente Donald Trump potrà salvarlo dalla prigione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
