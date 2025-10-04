Se sei stufo della Flotilla fatti un piacere e vai a Torriglia consigliere comunale nella bufera

"Chi è sto 'politico' Maresca che sta facendo una pessima pubblicità alla nostra Torriglia?". È la domanda che è stata posta tramite un post apparso su un gruppo social. Qualcuno nei commenti ricorda che Francesco Maresca era assessore nell'ultima giunta comunale di Genova, ma c'è anche chi fa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: stufo - flotilla

*FLOTILLA: NESSUNA IMBARCAZIONE AVEVA AIUTI UMANITARI* nessuna delle 40 imbarcazioni che partecipavano alla Global Sumud Flotilla, intercettata da Israele durante lo Yom Kippur, trasportava aiuti umanitari. La totale assenza di aiuti spiega perch - facebook.com Vai su Facebook

"Se sei stufo della Flotilla, fatti un piacere e vai a Torriglia", consigliere comunale nella bufera - Nel testo originale di Maresca c'erano anche due errori, che abbiamo evitato di riportare nel titolo. Secondo genovatoday.it

"Sei pericolosa". E la Flotilla caccia la giornalista - Così è stata definita la giornalista della Stampa Francesca Del Vecchio che avrebbe dovuto partecipare con la Global Sumud Flotilla alla spedizione verso Gaza. Si legge su ilgiornale.it