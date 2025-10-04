Scozia fra star della Ryder e Vip MacIntyre e Andy Murray Sfida sul green
Robert MacIntyre, stella di Ryder Cup, si è portato al comando dell’Alfred Dunhill Links Championship al termine del secondo giro. Il torneo del DP World Tour ha un format unico. Si gioca in Scozia su 3 percorsi iconici: l’ Old Course di St. Andrews, Carnoustie e Kingsbarns. Al via 336 golfisti che competono per la classifica individuale e a coppie. Ognuno dei 168 professionisti è in team con una celebrità. Oggi il taglio, dopo il terzo giro, lascerà in gara i migliori 60. MacIntyre (-12), giocatore di casa, ha mantenuto costanza di rendimento con due turni fotocopia in 66 colpi, seppur su percorsi diversi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
