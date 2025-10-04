Scottie Pippen | Nel 92 il basket americano era nettamente avanti a quello europeo oggi non è così El Paìs

Scottie Pippen è a Madrid per un evento benefico. Non tornava in Spagna dai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, esattamente 33 anni fa: lo stesso numero che, mostra orgoglioso con le dita, portava sulla maglia dei Chicago Bulls, la franchigia con cui ha vinto sei titoli NBA. «La Spagna mi ha sempre trattato bene», riassume mentre si asciuga le mani su cosce lunghissime, un tempo molle elastiche che rimbalzavano sul parquet. Ora, meno esplosivo, riceve El País nella capitale prima di effettuare la rimessa d’onore all’All Star dell’Inclusione organizzato dalla Fundación Sanitas. Si sente ancora oggi sottovalutato? No, davvero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Scottie Pippen: «Nel 92 il basket americano era nettamente avanti a quello europeo, oggi non è così» (El Paìs)

In questa notizia si parla di: scottie - pippen

Scottie Pippen: «Nel 92 il basket americano era nettamente avanti a quello europeo, oggi non è così» (El Paìs). «Quanto mi stanca parlare di Michael Jordan da 1 a 10? Dodici. Me la caverei benissimo nell'Nba di oggi. Credo che sarei facilmente tra i migliori» - facebook.com Vai su Facebook

Scottie Pippen: «Nel 92 il basket americano era nettamente avanti a quello europeo, oggi non è così» (El Paìs) - Scottie Pippen Nba è a Madrid per un evento di beneficenza. Si legge su ilnapolista.it

Michael Jordan, la dura accusa di Pippen: "Lo hanno visto tutti, orribile" - Dall'uscita di "The Last Dance", documentario sulla storia dei Chicago Bulls degli anni 90, Scottie Pippen, ex compagno di squadra di Michael Jordan, non perde occasione di attaccare il suo vecchio ... Lo riporta corrieredellosport.it