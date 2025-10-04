Scotti saluta Amadeus alla Ruota della Fortuna e lui replica con una frecciata a De Martino

Durante la scorsa estate (quella appena conclusa e che ha sancito il ritorno della Ruota della Fortuna su Canale 5), ci si aspettava uno scontro di fuoco tra Canale 5 e Rai Uno ma non a questo livello, così duro da coinvolgere anche altri volti noti della tv come Amadeus. Cosa sta. 🔗 Leggi su Today.it