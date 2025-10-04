Scoperte nell' Alta tre ditte fantasma che operavano nel settore dell' abbigliamento

Un'articolata operazione della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha portato alla luce tre ditte fantasma operanti nel settore dell'abbigliamento, tutte riconducibili a cittadini cinesi. Le indagini hanno rivelato un sistema di società fittizie che esistevano solo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

