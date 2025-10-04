Scoperte antiche fondazioni sul lungolago di Lecco | cosa succede ai lavori
Durante i lavori di riqualificazione del lungolago di Lecco sono emerse tracce del passato: antiche fondazioni sono state scoperte negli scorsi giorni in Lungolario IV Novembre, sotto il marciapiede sul lato a monte, poco prima della villa privata dove sorgerà un nuovo ristorante. La scoperta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Scoperte le mummie più antiche di sempre, risalgono a 12mila anni fa e sono state affumicate lentamente
Le mummie più antiche del mondo scoperte in Asia: risalgono a 14.000 anni. I corpi essiccati con il fumo
Dalle proteine antiche nuove scoperte sulla vita del passato Nel video editoriale il direttore Marco Cattaneo presenta il nuovo numero di Le Scienze, in edicola, on line e sull'app dal 29 settembre