Scoperte antiche fondazioni sul lungolago di Lecco | cosa succede ai lavori

Leccotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i lavori di riqualificazione del lungolago di Lecco sono emerse tracce del passato: antiche fondazioni sono state scoperte negli scorsi giorni in Lungolario IV Novembre, sotto il marciapiede sul lato a monte, poco prima della villa privata dove sorgerà un nuovo ristorante. La scoperta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

