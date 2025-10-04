Scoperte 1100 piante di marijuana in un’area boschiva di Ferriere
Nella giornata del 1° ottobre i militari dell’aliquota operativa di Bobbio, hanno portato a termine una operazione di contrasto alla produzione e distribuzione di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 1.100 piante di marijuana. Le piante, di diverse dimensioni, erano state coltivate in una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
