Scoperta maxi piantagione alle pendici del Monte Armeno | i Carabinieri sequestrano 1.100 piante di marijuana

Notizie.virgilio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi sequestro di 1.100 piante di marijuana a Bobbio: i carabinieri smantellano una piantagione illegale alle pendici del Monte Armeno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

scoperta maxi piantagione alle pendici del monte armeno i carabinieri sequestrano 1100 piante di marijuana

© Notizie.virgilio.it - Scoperta maxi piantagione alle pendici del Monte Armeno: i Carabinieri sequestrano 1.100 piante di marijuana

In questa notizia si parla di: scoperta - piantagione

Scoperta una piantagione di marijuana su un terreno demaniale

Una piantagione di marijuana hi-tech in una villa di Giugliano scoperta dai carabinieri

Scoperta piantagione di marijuana e trovata una pistola: padre e figlio nei guai

scoperta maxi piantagione pendiciScoperta una maxi piantagione di marijuana nel Palermitano - 600 piante di marijuana è stata scoperta dalla guardia di finanza a Partinico, in provincia di Palermo. Lo riporta notizie.tiscali.it

scoperta maxi piantagione pendiciScoperta maxi piantagione di marijuana nel Palermitano, un arrestato - 2 minuti per la lettura PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato un’estesa piantagione composta da circa 1. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Maxi Piantagione Pendici