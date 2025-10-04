Scontro tra moto e auto | Giuseppe muore a 17 anni
Tragedia questa notte a San Prisco. Un giovane di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Era in sella alla sua moto quando all'incrocio tra via Agostino Stellato e via Carcere Vecchie, Giuseppe ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, ad essergli fatale sarebbe stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
