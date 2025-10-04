Scontro tra bici e navetta in Engadina | ferito un uomo di 67 anni

Giovedì pomeriggio, sulla Via da Fex, in Alta Engadina, si è verificato un incidente tra un ciclista e una navetta. L’uomo, 67 anni, stava scendendo dalla Val Fex verso Sils Maria quando, in una curva poco visibile, si è scontrato frontalmente con uno shuttle bus che procedeva in direzione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

