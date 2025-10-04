Scontro Suv-scooter 17enne morto sul colpo | incidente stradale nel Casertano
Incidente a San Prisco, in provincia di Caserta. Morto 17enne. Il sinistro in via Agostino Stellato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tragico scontro tra auto e scooter: muore un sedicenne, ferita una ragazzina
Scontro tra auto e scooter sulla provinciale 361, ferito un 36enne di Gallipoli
Scontro Suv-scooter, 17enne morto sul colpo: incidente stradale nel Casertano - Incidente a San Prisco, in provincia di Caserta. Si legge su fanpage.it
Incidente a San Prisco, moto contro auto: morto il 17enne Giuseppe Sanfelice - La notizia della morte di Giuseppe Sanfelice, 17 anni appena, ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Lo riporta msn.com