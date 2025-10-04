Scontro fra auto una carambola contro un albero | un morto e due feriti

CINIGIANO – Tragico incidente alle 9 di questa mattina (4 ottobre) all’altezza del bivio della provinciale 51 direzione Castel del Piano – Paganico. Per cause in corso di accertamento, l’autovettura condotta da un uomo di 56 anni con a bordo un passeggero di 83 anni, mentre effettuava una manovra di sorpasso si è scontrata con l’autovettura che lo precedeva, condotta da un uomo anch’egli di 56 anni, per poi impattare contro un cipresso a lato della strada. L’intervento dell’elisoccorso (foto vigili del fuoco) Deceduto sul posto l’anziano passeggero, mentre i due conducenti sono stati trasportati, non in pericolo di vita con l’elisoccorso all’ospedale di Siena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

Incidente sulla SS 114 a Messina, scontro tra auto e autoarticolato: nessun ferito ma forti rallentamenti https://gazzettadelsud.it/?p=2109028 - facebook.com Vai su Facebook

New post: LEGGI LA NOTIZIA! Veneto – Scontro auto-camion: uomo rimane incastrato nelle lamiere https://tviweb.it/veneto-scontro-auto-camion-uomo-rimane-incastrato-nelle-lamiere/… #veneto #notizie #news - X Vai su X

Pederobba, scontro auto-moto sulla Feltrina: muore 28enne di Thiene, grave una 22enne - Tragico incidente sulla strada Feltrina, coppia in moto si schianta contro un’auto: morto il centauro 28enne, Alessandro Munerato, nato a Thiene ma residente a San Vito di Leguzzano, ferita in modo ... Come scrive lavocedelnordest.eu

Camioncino contro auto: carambola in via Ordonez - Era da poco passato mezzogiorno quando un camioncino e un’utilitaria si sono ... Segnala lanazione.it