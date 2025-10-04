Scontro auto-camion nel Materano 4 morti e 6 feriti

Quattro morti e 6 feriti è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in provincia di Matera. A scontrarsi un’auto a 7 posti, sulla quale viaggiavano 10 persone, e un camion sulla Strada statale 598 di Fondo Valle d’Agri all’altezza del comune di Scanzano Jonico ( Matera ). Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Sono 4 i decessi accertati, mentre gli altri 6 passeggeri dell’auto sono stati trasportati in ospedale, alcuni in gravi condizioni. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera, con personale della sede distaccata di Policoro, sono intervenuti intorno alle 14. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scontro auto-camion nel Materano, 4 morti e 6 feriti

