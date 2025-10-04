Scontri tra manifestanti Pro Pal e agenti | 15 feriti denunciata una donna

E' di 15 feriti - 3 tra i manifestanti e 12 tra le forze dell'ordine - il bilancio complessivo delle persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dopo gli scontri che, ieri mattina, si sono verificati dinanzi all'ingresso del porto di Salerno. Proprio lì, infatti, si è tenuto un sit. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: scontri - manifestanti

Berlino, scontri tra Polizia e manifestanti pro-Pal, calci e pugni dagli agenti, testimone: “Nazisti, genocidio fatto anche in Germania” - VIDEO

Serbia, migliaia di manifestanti in piazza: le immagini degli scontri

Israele nel caos, scontri tra polizia e manifestanti a Tel Aviv: 32 persone arrestate | VIDEO

Sciopero generale, Torino: scontri e tensioni tra manifestanti e polizia - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, manifestanti pro Pal occupano la tangenziale: scontri con la polizia - X Vai su X

Bologna, il video degli scontri alla stazione tra la polizia e i manifestanti pro-Pal - La giornata di ieri è stata caratterizzata dalle mobilitazioni in tutta Italia, con le linee ferroviarie bloccate, gli scontri nelle stazioni e le devastazioni, nel segno dello slogan “Blocchiamo tutt ... Si legge su blitzquotidiano.it

Milano, nuovi scontri al corteo pro-Pal ripartito in serata: idranti della polizia in azione - In corso Venezia, all'altezza di via Palestro, gli agenti hanno usato gli idranti per disperdere i manifestanti, dopo averli bloccati ... Da msn.com