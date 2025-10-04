Scontri tra antagonisti e polizia davanti la Basilica di Santa Maria Maggiore

Attimi di tensione durante il corteo per Gaza che si è svolto oggi, sabato 4 ottobre, a Roma. Intorno alle 19, un gruppo di manifestanti è stato caricato dalla polizia davanti la Basilica di Santa Maria MaggioreScontri tra manifestanti e poliziaDopo una giornata tutto sommato tranquilla, un. 🔗 Leggi su Romatoday.it