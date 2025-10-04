Scontri dopo la fine del corteo pacifico | antagonisti incendiano auto e fronteggiano la polizia

Terminata la manifestazione pacifica per la Palestina, circa 300 antagonisti, che facevano parte del gruppo più nutrito che, nel pomeriggio, aveva già deviato e lasciato il corteo, ha fronteggiato le forze dell’ordine nella zona intorno a piazza San Giovanni, tra via Merulana e le strade attigue, e cercato di rallentare il loro avanzare. La protesta per i fermi è sfociata in auto e cassonetti incendiati lungo tutto la strada, che appariva devastata dopo il loro passaggio. Le forze dell’ordine, oggetto di lancio di bottiglie, hanno fermato oltre a una decina di persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri dopo la fine del corteo pacifico: antagonisti incendiano auto e fronteggiano la polizia

