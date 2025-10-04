Scontri a Roma tra manifestanti e polizia dopo il corteo per la Palestina | ci sono feriti

Ci sono feriti negli scontri scaturiti dopo il corteo per la Palestina a Roma. In serata un gruppo di manifestanti si è allontanato e ci sono state delle tensioni con la polizia con lanci di bombe carta e idranti. Un ragazzo è finito a terra in stato di semincoscienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scontri - roma

