Scontri a Roma tra manifestanti e polizia che usa i lacrimogeni Auto civetta in fiamme

AGI - "Un milione in piazza". Gli organizzatori del corteo ProPal di Roma lo urlano dai camion che guidano il serpentone che si snoda per le vie di Roma da Piramide a Piazza San Giovanni, un fiume umano di oltre tre chilometri con bandiere della Palestina, dei sindacati (Cobas e Usb) e arcobaleno. I dati della questura ridimensioneranno il numero dei partecipanti ("sono 250mila"), ma l'adesione a questa manifestazione contro la politica di Israele e contro "l'atteggiamento vile" del governo italiano è massiccia. La testa è giunta a piazza San Giovanni, destinazione finale del corteo, mentre la coda ancora si snodava tra Piramide, Circo Massimo e Colosseo.

