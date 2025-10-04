Scontri a Roma tra manifestanti e polizia Auto e cassonetti in fiamme Oltre 260 identificati

AGI - Comincia bene, con "un milione di persone in piazza", ma finisce male la manifestazione nazionale a Roma a sostegno della Palestina con un 'fiume' umano di tre chilometri che si snoda da Piramide fino a Piazza San Giovanni, con bandiere della Palestina, dei sindacati (Cobas e Usb) e arcobaleno. I dati della questura ridimensionano il numero dei partecipanti ("sono 250mila"), ma l'adesione a questa manifestazione contro la politica di Israele e contro "l'atteggiamento vile" del governo italiano è massiccia. Questa che segue è la cronaca della giornata. Spinto dal coro “ Palestina libera ” il corteo parte da Porta San Paolo a Roma dopo le 15. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scontri a Roma tra manifestanti e polizia. Auto e cassonetti in fiamme. Oltre 260 identificati

250mila i partecipanti al corteo pro Pal di Roma, secondo la Questura, un milione secondo gli organizzatori. In serata scontri tra un centinaio di manifestanti e le forze dell'ordine. La presidente del Consiglio Meloni ha espresso vicinanza agli a

