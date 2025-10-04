Scontri a Roma | polizia usa blindati e idranti

Lapresse.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) – Dopo le cariche della polizia con blindati e idranti lungo via Merulana, i manifestanti hanno iniziato a ripiegare verso via Labicana, dove hanno eretto barricate utilizzando cassonetti rovesciati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

scontri a roma polizia usa blindati e idranti

© Lapresse.it - Scontri a Roma: polizia usa blindati e idranti

In questa notizia si parla di: scontri - roma

Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia

Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera

Scontri tra tifosi dopo Kaiserslautern-Roma: ultras tedeschi assaltano un pub, indagano le autorità

scontri roma polizia usaScontri a Roma tra manifestanti e polizia che usa i lacrimogeni. Auto civetta in fiamme. D... - Comincia bene, con "un milione di persone in piazza", ma finisce male la manifestazione nazionale a Roma a sostegno della Palestina con un 'fiume' umano di tre chilometri che si snoda da Piramid ... msn.com scrive

scontri roma polizia usaScontri a Roma: polizia usa blindati e idranti - Dopo le cariche della polizia con blindati e idranti lungo via Merulana, i manifestanti hanno iniziato a ripiegare verso via Labicana, dove hanno ... Come scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Scontri Roma Polizia Usa