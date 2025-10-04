Scontri a Roma la guerriglia dell' Esquilino Il video delle barricate su via Merulana

Romatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Video LaPresse - Poco prima delle 20.30 una vera e propria guerriglia è esplosa nel quartiere Esquilino. Dopo i primi scontri a piazza Santa Maria Maggiore, la polizia è finita assediata da un gruppo di antagonisti che hanno eretto delle vere e proprie barricate con cassonetti e auto. Dopo i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontri - roma

Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia

Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera

Scontri tra tifosi dopo Kaiserslautern-Roma: ultras tedeschi assaltano un pub, indagano le autorità

Roma, il video degli scontri a piazza Santa Maria Maggiore e all'Esquilino - Le immagini dei momenti di tensione vissuti nella Capitale dopo che un gruppo di manifestanti ha deviato dal corteo principale ... Segnala romatoday.it

Scontri al corteo per Gaza a Roma: auto data alle fiamme in via Merulana - Violenti scontri al centro della Capitale, dove la manifestazione per Gaza è degenerata in guerriglia urbana. video.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontri Roma Guerriglia Esquilino