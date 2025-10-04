Scontri a Roma la guerriglia dell' Esquilino Il video delle barricate su via Merulana

Video LaPresse - Poco prima delle 20.30 una vera e propria guerriglia è esplosa nel quartiere Esquilino. Dopo i primi scontri a piazza Santa Maria Maggiore, la polizia è finita assediata da un gruppo di antagonisti che hanno eretto delle vere e proprie barricate con cassonetti e auto. Dopo i. 🔗 Leggi su Romatoday.it