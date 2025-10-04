Scontri a Roma alla manifestazione pro Pal 200 identificati e agenti feriti | il video della guerriglia urbana

Scene di guerriglia urbana a Roma durante la manifestazione per Gaza: devastazione nella Capitale negli scontri tra antagonisti e polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scontri a Roma alla manifestazione pro Pal, 200 identificati e agenti feriti: il video della guerriglia urbana

In questa notizia si parla di: scontri - roma

Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia

Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera

Scontri tra tifosi dopo Kaiserslautern-Roma: ultras tedeschi assaltano un pub, indagano le autorità

A Roma oggi scontri, violenze, vetrine spaccate, teppisti incappucciati contro Polizia e Carabinieri, lancio di bottiglie e bombe carta, auto in fiamme. Questi non sono manifestanti o pacifisti, sono criminali! GRAZIE alle donne e agli uomini in divisa, siamo semp - X Vai su X

Radio1 Rai. . 250mila i partecipanti al corteo pro Pal di Roma, secondo la Questura, un milione secondo gli organizzatori. In serata scontri tra un centinaio di manifestanti e le forze dell'ordine. La presidente del Consiglio Meloni ha espresso vicinanza agli a - facebook.com Vai su Facebook

Corteo a Roma, scontri tra ProPal e polizia. Minacce alle giornalista: "Non puoi fotografare" - Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti sono avvenuti tra piazza Santa Maria ... Scrive iltempo.it

Roma, ancora in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE - Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone sfilano al corteo che ... Secondo tg24.sky.it