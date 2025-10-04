Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno condannato gli scontri tra antagonisti e polizia al termine della manifestazione pro Pal di Roma: le immagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Scontri a Roma al corteo per Gaza, solidarietà agli agenti da Meloni e condanna di Salvini: le immagini