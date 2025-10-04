Scomparsa Mimì Manzo l’avvocato Nicodemo | Una verità spezzata

Avellinotoday.it | 4 ott 2025

La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio per tre indagati nell’inchiesta sulla scomparsa di Domenico “Mimì” Manzo, il muratore di Prata Principato Ultra svanito nel nulla nel gennaio 2021. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 17 dicembre davanti al Gup Antonio Sicuranza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

