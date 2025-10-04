Scippa borsa con 500 euro a una donna | 40enne scoperto e denunciato
Sfrutta il momento di distrazione di una donna e le ruba la borsa con circa 500 euro, oltre a documenti d'identità e vari oggetti personali. E’ successo a Canino, il 14 settembre, ma l’intervento dei carabinieri della locale stazione ha permesso alla vittima di riavere la refurtiva.Colpevole un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
