Scippa borsa con 500 euro a una donna | 40enne scoperto e denunciato

Viterbotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfrutta il momento di distrazione di una donna e le ruba la borsa con circa 500 euro, oltre a documenti d'identità e vari oggetti personali. E’ successo a Canino, il 14 settembre, ma l’intervento dei carabinieri della locale stazione ha permesso alla vittima di riavere la refurtiva.Colpevole un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scippa - borsa

Foggia, scippa la borsa a una viaggiatrice 70enne in stazione: 24enne fermato e portato in carcere

Borse lavoro, c’è il bando per 500 euro al mese - Pubblicato l’avviso per la formazione di un elenco di beneficiari finalizzato all’erogazione di Borse Sociali Lavoro, rivolte a cittadini residenti... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Scippa Borsa 500 Euro