Sciopero Renzi | nessuno ha difeso violenti normale idee diverse su piazze

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 4 ott. (askanews) - "Nessuno ha difeso i violenti e chi difende i violenti sbaglia, se c'è. E' normale che si abbiano idee diverse sulle piazze, ma quando ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno voglia di gridare la loro indignazione bisogna averne rispetto. Ieri il ministro dell'Interno qui ha espresso parole di grande civiltà". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13. "Io trovo importante che Elly Schlein abbia comunque deciso di non votare contro la mozione" renziana sul piano Trump per il Medioriente, ha concluso Renzi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sciopero renzi nessuno ha difeso violenti normale idee diverse su piazze

© Quotidiano.net - Sciopero, Renzi: nessuno ha difeso violenti, normale idee diverse su piazze

In questa notizia si parla di: sciopero - renzi

Sciopero generale per Gaza, Bindi a La7: “Meloni mi fa vergognare, gravi le sue parole”. Frecciata a Renzi

sciopero renzi ha difesoSciopero per Gaza, manifestazioni in tutta Italia. Cgil: "Due milioni in 100 piazze". Piantedosi: "Per noi erano 500mila" - La mobilitazione, indetta da Cgil e Usb, coinvolge tutti i settori e le categorie pubbliche e private, dai trasporti locali ai treni, dalla scuola alla sanità ... Lo riporta adnkronos.com

sciopero renzi ha difesoQuando Salvini a proposito di sciopero diceva: “Fermiamo tre giorni l’Italia e mandiamo a casa Renzi” - Oggi Salvini siede al governo e accusa gli scioperanti di illegalità. Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Renzi Ha Difeso