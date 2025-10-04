Sciopero Renzi | nessuno ha difeso violenti normale idee diverse su piazze
Firenze, 4 ott. (askanews) - "Nessuno ha difeso i violenti e chi difende i violenti sbaglia, se c'è. E' normale che si abbiano idee diverse sulle piazze, ma quando ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno voglia di gridare la loro indignazione bisogna averne rispetto. Ieri il ministro dell'Interno qui ha espresso parole di grande civiltà". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13. "Io trovo importante che Elly Schlein abbia comunque deciso di non votare contro la mozione" renziana sul piano Trump per il Medioriente, ha concluso Renzi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sciopero - renzi
Sciopero generale per Gaza, Bindi a La7: “Meloni mi fa vergognare, gravi le sue parole”. Frecciata a Renzi
Oggi Salvini siede al governo e accusa gli scioperanti di illegalità. Nel 2015, da leader d’opposizione, invitava milioni di italiani a “fermare tutto” per mandare a casa il premier di allora: Matteo Renzi. #sciopero #governo #matteosalvini - facebook.com Vai su Facebook
Quando Salvini a proposito di sciopero diceva: “Fermiamo tre giorni l’Italia e mandiamo a casa Renzi” - X Vai su X
Sciopero per Gaza, manifestazioni in tutta Italia. Cgil: "Due milioni in 100 piazze". Piantedosi: "Per noi erano 500mila" - La mobilitazione, indetta da Cgil e Usb, coinvolge tutti i settori e le categorie pubbliche e private, dai trasporti locali ai treni, dalla scuola alla sanità ... Lo riporta adnkronos.com
Quando Salvini a proposito di sciopero diceva: “Fermiamo tre giorni l’Italia e mandiamo a casa Renzi” - Oggi Salvini siede al governo e accusa gli scioperanti di illegalità. Segnala huffingtonpost.it