Sciopero per la Flotilla 55 agenti gli agenti feriti in tutta Italia

Milano gli idranti della polizia disperdono i manifestanti. E' l'ultimo atto di una lunga giornata di proteste e disagi e scontri: 55 agenti gli agenti feriti in tutta Italia. A Milano il corteo partito dal centro è arrivato fino alla Tangenziale est, dove i manifestanti hanno bloccato prima uno, poi due sensi di marcia mandando in tilt la circolazione per più di 4 ore in tutto il capoluogo e nell’hinterland. Assalti agli schieramenti delle forze dell'ordine si sono verificati quando alcune centinaia di violenti, incappucciati, armati di spranghe e bastoni, hanno cominciato a tirar pietre contro gli agenti schierati, che hanno dovuto rifugiarsi in un blindato e arretrare per sottrarsi alla furia dei manifestanti, e portando in salvo anche alcune troupe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sciopero per la Flotilla, 55 agenti gli agenti feriti in tutta Italia

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca

Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione

Flotilla, lo sciopero e l’Italia “per bene”#SkyInsider - X Vai su X

Allo sciopero del 3 ottobre per Gaza e a sostegno della Flotilla hanno partecipato decine di migliaia di persone per le strade di Torino. In corso re Umberto si sono uniti al corteo anche Chiara e Matteo insieme ai loro figli piccoli: «È importante essere qui per di - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero Flotilla, linea Brennero interrotta. Caos traffico in città. Ritardi a Fiumicino e Malpensa - Gravi disagi a Napoli (dove i manifestanti hanno puntato sul porto), Venezia e Genova. Segnala repubblica.it

Sciopero generale, Cgil: «Due milioni in piazza per Gaza». Bloccati treni, porti e tangenziali - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Si legge su editorialedomani.it